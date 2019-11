Ue: Pd, 'congratulazioni a Provenzano per incarico Pse'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Congratulazioni al ministro Giuseppe Provenzano per l'importante incarico a cui è stato chiamato dal Pse. La presidenza del gruppo di lavoro dei ministri socialisti che si occupano di coesione e sviluppo regionale è un riconoscimento della sua professionalità e il segnale che il Pd deve essere sempre di più elemento trainante delle forze progressiste in Europa. Un'Europa che deve fare della questione sociale l'asse centrale della sua azione politica". Lo dice in una nota Nicola Oddati, componente della segreteria del Pd.