Manovra: Conte, 'con Anci passi avanti, al lavoro per migliorarla ancora'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Incontro molto proficuo con Anci. Su indennità dei sindaci, investimenti dei Comuni e asili nido fatti importanti passi in avanti, anche sul piano delle risorse. Il dialogo prosegue con tutti. Il Governo al lavoro con il Parlamento per migliorare ulteriormente la manovra". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in mattinata ha visto l'Anci per una nuova riunione sulla legge di bilancio.