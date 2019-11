Fondazione Open: Nobili, 'nulla da temere da commissione inchiesta'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Non solo non abbiamo nulla da temere perché siamo totalmente trasparenti.‬ Non solo sfidiamo chi propone una commissione d’inchiesta a farla subito e a indagare a 360 gradi su partiti, fondazioni, srl. ‪Ma a differenza di quelli che scappano sempre chiediamo noi di discuterne in Parlamento e annunciamo l’intervento di Matteo Renzi, che ci mette sempre la faccia. Questa è Italia viva". Lo afferma il deputato di Italia viva Luciano Nobili.