Ue: Meloni, 'da Fdi no a Von der Leyen, lavoriamo per altra Europa'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "In Europa Fratelli d'Italia ha votato compattamente contro la nuova Commissione Von der Leyen. Lo abbiamo detto fin dall'inizio e abbiamo mantenuto la parola: non saremo complici di una riedizione dell'era Juncker, dominata dall'asse franco-tedesco e dai burocrati. Noi lavoriamo per un'altra Europa". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.