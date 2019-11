Aeroporti: Campo (M5S), 'privatizzazione Catania? Comiso dimenticato' (2)

(Adnkronos) - Da mesi il M5S chiede al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci "una discussione seria in Assemblea. Un confronto a 360 gradi - sottolinea Campo - sulla cabina di regia a livello regionale, sull’importanza strategica degli aeroporti per noi che siamo un’isola, sulla necessità che le 'porte di ingresso in Sicilia' rimangano in mano pubblica, sulla prospettiva a lungo termine. Ma nulla di ciò è accaduto". E aggiunge: "Musumeci e Agen ora vanno a braccetto".

Campo chiede l'apertura di "un confronto concreto sulla possibilità di avviare le procedure per togliere la concessione aeroportuale a Soaco, incapace sia di portare in attivo il bilancio della società nel 2020 e quindi per il settimo anno consecutivo, che di mantenere un livello di traffico e di operatività tali almeno da consentire al territorio della Sicilia sud orientale un minimo di crescita delle proprie potenzialità economiche".