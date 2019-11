Manovra: Iv, 'plastic tax va abolita non rimodulata'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La vera notizia sulla Plastic Tax non è la rimodulazione ma il fatto che resti ancora in manovra, nonostante gli appelli delle imprese. Noi di Italia Viva abbiamo presentato un emendamento per abolirla perché crediamo che nessuna nuova tassa debba essere imposta ad un Paese in recessione”. Lo scrive su Twitter il capogruppo in Senato di Italia Viva, Davide Faraone.