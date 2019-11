Ue: Di Maio informato ieri di voti M5S in dissenso su Von der Leyen**

Roma, 27 nov. (Adnkronos)(di Ileana Sciarra) - A quanto apprende l'Adnkronos, Luigi Di Maio è stato avvertito ieri dei voti M5S in dissenso -due contrari e due astenuti- alla nuova Commissione Ue capitanata da Ursula Von der Leyen. E sempre ieri c'è stata una riunione degli europarlamentari grillini a Strasburgo dove è stata discussa la posizione del gruppo: lì sono emerse le divisioni e la volontà di due eletti -Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini- di votare contro, e di altri due europarlamentari, Eleonora Evi e Rosa D'Amato, di astenersi.

Posizioni che, sempre nella giornata di ieri, sono state riportate al capo politico del Movimento. Contro i 4 eletti che hanno votato in dissenso, spiegano fonti qualificate all'Adnkronos, non dovrebbero essere assunti provvedimenti disciplinari: "Le loro sono solo posizioni in dissenso, non saranno sanzionati".