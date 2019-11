Lega: acque agitate a Palermo e provincia, dito puntato contro Gelarda e Triolo (2)

(Adnkronos) - Dito puntato contro "una gestione unilaterale da parte di alcuni rappresentanti del partito a Palermo e in provincia che - sottolineano - rende impossibile ed ostacola la crescita del progetto politico fortemente voluto da Salvini e di una assoluta assenza e forma di dibattito interno. Abbiamo aderito, votato e fatto votare la Lega per cambiare le logiche del potere, non per vedere riaffermato quel sistema figlio di una politica parassitaria fatta di interessi personali".

E ancora: "Vogliamo ribadire di non riconoscerci nell’attuale gestione del partito in Sicilia occidentale affidata ad Igor Gelarda e Antonio Triolo, dei quali disconosciamo le scelte, i metodi e la visione politica. E dai quali con chiarezza, prendiamo massima distanza. A ciò si aggiunge anche il dissenso manifestato dal coordinatore cittadino di Palermo della Lega, Giovanni Callea, che lo ha portato, in queste ore, a rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico politico che ricopriva".