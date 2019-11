Sicilia: Ars, Damante subentra a Cancelleri nelle fila del M5S

Palemro, 27 nov. (Adnkronos) - E' Ketty Damante la deputata del M5S che subentra nel gruppo Ars al posto di Giancarlo Cancelleri, chiamato a rivestire il ruolo di viceministro dei Trasporti nel governo Conte. Lo ha deciso stamattina la Commissione verifica poteri dell’Ars. La delibera, comunque, per essere operativa dovrà prima essere ratificata dal voto dell’Aula. Damante è la prima dei non eletti nel collegio di Caltanissetta nella lista del Movimento alle elezioni regionali del 5 novembre 2017.

Esperta nella gestione e attuazione dei fondi europei, opera da anni nell’ambito degli enti pubblici, prima in una Agenzia di sviluppo locale del comprensorio di Gela, poi per la provincia regionale di Caltanissetta e infine dal 2006 alla Regione siciliana, allo sportello regionale per l’Internazionalizzazione programmazione 2000-2006. Dal punto di vista politico, ha ricoperto il ruolo di assessore comunale, da cui si è poi dimessa, nella prima giunta dell’ex sindaco M5S di Gela.