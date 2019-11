Aeroporti: Campo (M5S), 'privatizzazione Catania? Comiso dimenticato'

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "La vendita delle azioni della Sac a privati cancella, in un solo colpo, anni e anni di dichiarazioni pubbliche di Agen, Torrisi e soci, sulla volontà di far crescere l’aeroporto Pio La Torre di Comiso". Così la deputata del M5S all'Ars Stefania Campo commenta il progetto di privatizzazione dell’aeroporto di Catania, avanzando la proposta di togliere "la concessione aeroportuale (dello scalo di Comiso ndr) a Soaco".

"La verità - aggiunge - è che l’aeroporto di Catania ha preso possesso di quello di Comiso per tenerlo fermo, inchiodandolo ad una croce, dentro una palude di debiti incredibili, per dimostrare all’eventuale acquirente che non avrà alcuna concorrenza. Al contempo anche la Regione ha tenuto immobile l’intera comunità iblea, con promesse di sviluppo e volontà di creare un sistema aeroportuale integrato che a questo punto nessuno ha, evidentemente, intenzione di realizzare".