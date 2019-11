Ue: Fornaro, 'ora Commissione superi austerità'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Finalmente il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova Commissione europea a guida Von der Leyen. La nuova Commissione dovrà con chiarezza superare la stagione neoliberista e dell’austerità, puntare su una grande agenda verde, riformare il Patto di Stabilità per ridare slancio agli investimenti e ridurre le diseguaglianze economiche e sociali aggravate dalla crisi e dalle politiche degli ultimi anni". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. "L'Ue -aggiunge- ha bisogno di un governo forte in grado di cambiare rotta per cambiare l'Europa".