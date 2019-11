Messina: litiga col capo squadra e lo prende a sprangate, arrestato operaio

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Ha preso un'asta di ferro e ha colpito violentemente e ripetutamente il suo capo squadra con il quale stava litigando per motivi di lavoro. Salvatore Bombara, 36 anni, operaio in una ditta di costruzioni di Messina, è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate e furto aggravato. L'uomo è stato anche denunciato per minacce e danneggiamento.

Ad allertare gli agenti sono stati altri operai che hanno assistito all'aggressione. Bombara avrebbe afferrato un'asta di ferro, utilizzata per delimitare l’area di cantiere, e colpito violentemente e ripetutamente in più parti del corpo il suo capo squadra, distruggendogli anche il telefono cellulare. L'uomo è riuscito a rifugiarsi all’interno di un negozio, dove si è chiuso a chiave, e a quel punto il suo aggressore lo ha minacciato e poi è andato via portando con sé alcuni arnesi da lavoro e un bidone di gasolio. Bombara è stato rintracciato nel suo appartamento con ancora indosso la tuta da lavoro sporca di sangue. Il capo squadra è stato invece portato in ospedale dove le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in trenta giorni.