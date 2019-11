Fondazione Open: Di Maio, 'commissione priorità, subito in Parlamento' (2)

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il tema che sta emergendo -aggiunge Di Maio in diretta Fb- è che diversi politici e forze politiche prendono soldi da questi concessionari" stradali, "non c'è nulla di illegale ma c'è un problema morale. Perchè se questi partiti, che stanno al governo delle regioni o centrale, poi chiudono un occhio sulla manutenzione, allora il problema politico è grosso".

"Non cediamo su questa battaglia. La battaglia per la trasparenza sui fondi ai partiti e la battaglia dei concessionari autostradali, soprattutto dei contratti di concessione dei Benetton che vanno rivisitati perchè sono vergognosi. Non ce li ha nessuno se non quelli che sborsavano milioni di euro nelle casse delle forze politiche".