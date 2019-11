Maltempo: Furlan e Turri, 'bisogna fare presto, burocrazia non ostacoli interventi' (2)

(Adnkronos) - Il problema, dunque, spiegano i segretari generali, "è l’assoluta incapacità delle istituzioni di spendere le risorse, come ha denunciato la stessa Corte dei Conti. Tutto questo mentre il nostro Paese cade a pezzi e nella sola Liguria i danni per i disagi ammonterebbero ad un milione e mezzo di euro ogni giorno. La ministra delle Infrastrutture De Micheli ha annunciato l’avvio di opere attese da anni, come la Gronda di Genova".

Per Furlan e Turri, "bisogna fare presto. Bisogna evitare che i buoni propositi si scontrino con la burocrazia, il vero nemico del fare. Si passi dagli annunci ai fatti, aprendo i cantieri, mettendo in sicurezza il territorio ed avviando un’azione concreta per garantire un territorio sicuro ed opere moderne, con benefici per la collettività e per l’economia del Paese", concludono Furlan e Turri.