Maltempo: Furlan e Turri, 'bisogna fare presto, burocrazia non ostacoli interventi'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "L’Italia è fragile. Mai come in questo periodo il territorio del nostro Paese sta mostrando tutte le sue debolezze, dal dissesto idrogeologico alla vetustà delle infrastrutture. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il crollo del viadotto a Savona è solo l’ultimo di una serie impressionante di frane, cedimenti, inondazioni. Episodi che in molti casi hanno provocato anche numerose vittime. Non vogliamo che l’Italia sia il Paese dei disastri: il ‘Belpaese’ merita invece un territorio sicuro ed infrastrutture moderne ed affidabili. ‘Fate presto’ è il nostro appello accorato. La stessa espressione usata in altri due momenti difficili per l’Italia, il terremoto dell’Irpinia del 1980 e la profonda crisi di fiducia del 2011". Ad affermarlo in una nota congiunta sono i segretari generali della Cisl, Annamaria Furlan e della Filca-Cisl, Franco Turri.

I numeri, rilevano, "parlano da soli: il 91,1% dei Comuni italiani ha almeno un’area a rischio per frana o alluvione. Parallelamente ci sono 600 cantieri bloccati ed opere pubbliche per le quali è necessaria la manutenzione. Si calcola che ci siano 86 miliardi di euro fermi che, se utilizzati, genererebbero 400 mila posti di lavoro, assicurando al contempo sicurezza per i cittadini ed occupazione in un settore, le costruzioni, che in questi anni di crisi hanno perso 800 mila occupati e 120 mila aziende. Le risorse, però, ci sono".

Per il dissesto idrogeologico, ad esempio, aggiungono, "il governo ha assicurato di aver assegnato 700 milioni alle Regioni che hanno presentato i progetti. Non si tratta di una cifra astronomica, ma è bene trasformarla subito in lavoro. Molti dei cantieri fermi o mai partiti sono per opere già finanziate con risorse certe, utilizzabili".