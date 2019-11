Autostrade: Di Maio, 'avanti con revoca concessioni'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La procedura, come ha detto anche ieri Conte, per la revoca va avanti e dobbiamo arrivare alla conclusione della procedura con la revoca della concenssione ad Autostrade. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime del Ponte Morandi ma anche a tutti i cittadini che ogni giorni stanno sulle autostrade e non sanno se rischiano al vita perchè non sanno se il concessionario, che ha preso miliardi dallo Stato, ha fatto la manutenzione oppure no". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb.