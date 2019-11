(Adnkronos) - "Bisogna aggiungere che votare la Von Der Leyen - prosegue - vuol dire votare un intero pacchetto. E nel pacchetto c’era anche la Lagarde alla presidenza della Bce, per fare un esempio. Nel pacchetto, e stavolta per responsabilità del nostro Governo, ci sono anche i ruoli chiave dei ministeri con personaggi che rappresentano il filo continuo con la politica di svendita dell’Italia in Unione Europea. Abbiamo un Presidente del Parlamento del Pd, un ministro dell’economia del Pd, un ministro degli affari Europei del Pd...e adesso anche un Commissario europeo del Pd".

E qui l'affondo sui dem, che non risparmia il commissario ed ex premier Paolo Gentiloni. "Alle audizioni del Parlamento europeo - scrive infatti Pedicini - mi sono permesso di chiedere al Commissario designato Gentiloni se, per l’incarico che aveva ricevuto, avrebbe avuto il coraggio di mettere in discussione quelle regole europee che schiacciano l’Italia e lui, per tutta risposta, ha pensato bene di sacrificare l’alleato di governo per rassicurare i colleghi tedeschi e francesi che si sono affrettati a votarlo. Tipico del Pd".

"Perché quelli del Pd sono fatti così, ti fanno i complimenti, ti dicono che sei bravo, ti dicono che dobbiamo lavorare insieme...solo che, nel frattempo, le nomine del sistema Italia in Unione Europea, con la piena collaborazione della Rappresentanza italiana (anch’essa tutta del PD) le hanno fatte tutte loro. E al Movimento 5 Stelle? Zero spaccato! Voglio chiarire, a scanso di equivoci, che a me la Lega fa vomitare tanto quanto il PD e aggiungo che non discuto la scelta di fare un Governo insieme all’uno o all’altro. Però questo non vuol dire che, ne’ all’uno ne’ all’altro, gli lascio la possibilità di distruggere la nostra identità...indisturbati! Questa è gente che ha votato il Fiscal Compact, che sostiene il MES, che approva i vincoli di bilancio senza battere ciglio e io non mi renderò corresponsabile per averli scelti, perché mi sento ancora, e pienamente, del Movimento 5 Stelle. Per tutte queste ragioni, oggi ho votato NO al pacchetto Von Der Layen e l‘ho fatto anche se in dissenso con la maggioranza della mia delegazione. Sono pronto ad assumermene tutte le responsabilità di questo gesto perché penso che in ballo vi sia un pezzo importante della nostra identità e io voglio tornare tra la gente che ha sempre sperato in noi con l’animo sereno, con la faccia che ho sempre avuto e con la voglia di fare le battaglie che abbiamo sempre fatto insieme", conclude Pedicini.