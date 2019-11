Fondazione Open: Di Maio, 'commissione priorità, subito in Parlamento'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Leggiamo di inchieste per finanziamento illecito. Per noi questo tema è una priorità, per i 5 stelle è una priorità e faremo in modo che il Parlamento possa discutere legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti e faremo in modo di portarla a casa il prima possibile". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb.