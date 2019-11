Agricoltura: Bellanova su emergenza cimice asiatica, puntiamo a moratoria mutui

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Segnale importante, per le imprese dell’agroalimentare coinvolte nell’emergenza cimice asiatica, dall’incontro svoltosi stamane al Mipaaf tra la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova e il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Al centro del confronto, che segue l’istruttoria in queste settimane condotta dagli Uffici tecnici del ministero e dell’Abi, l’ipotesi di sospensione delle rate fino a 24 mesi senza pagamento della quota capitale e la traslazione fin a 24 mesi dei piani di ammortamento

"Abbiamo voluto fortemente questo confronto - ha detto la ministra Teresa Bellanova - per venire incontro e poter rispondere positivamente alle tante esigenze delle imprese dell’agroalimentare nei territori colpiti dall’emergenza cimice asiatica. Preoccupazioni ed esigenze che continuo a raccogliere negli incontri pubblici e che erano già emerse con forza sia al Tavolo con le Regioni che nell’incontro tenuto nella Prefettura di Ferrara con le Istituzioni territoriali e l’intera filiera. Oggi dico a quelle imprese e a quei territori: stiamo mantenendo gli impegni e puntiamo alla moratoria dei mutui e a una sospensione delle rate fino a 24 mesi. Un segnale preciso ma soprattutto incisivo, che si aggiunge a quanto già abbiamo previsto in Legge di bilancio con lo stanziamento di 80milioni in tre anni".

"Poter prevedere un allungamento dei tempi di sospensione delle rate fino a 24 mesi lo ritengo un obiettivo importante che dà respiro alle imprese colpite dalla cimice asiatica. Ringrazio il Presidente dell’Abi per la sensibilità dimostrata nel corso dell’incontro", ha concluso.