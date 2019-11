Ue: Battelli (M5S), 'fiducia a Commissione, saremo esigenti e attenti'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Piena fiducia nella nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen perché, mai come in questo momento, l'Europa ha bisogno di un governo forte, coeso in grado di prendere decisioni immediate su temi importanti come il ricollocamento dei migranti, il Patto di Stabilità, il Green New Deal, su misure a sostegno delle nostre imprese e di welfare per i cittadini. In un momento delicato come quello che sta vivendo l'Italia, alle prese con continui disastri provocati dal maltempo, ci aspettiamo inoltre che i fondi per la ricostruzione e la prevenzione idrogeologica vengano esclusi dal Patto di Stabilità". Lo afferma Sergio Battelli, deputato M5S e presidente della commissione per le politiche Ue della Camera.

"Alla nuova Unione europea -aggiunge- serve più solidarietà e meno egoismo. Questa Commissione avrà successo e riuscirà a far bene quanto più considererà che ogni Paese, con i suoi valori, necessità, esigenze, richieste, è Europa. Che ogni Stato membro può, nel suo 'piccolo', contribuire a far grande questa nostra Unione. Noi saremo testimoni esigenti, partecipi e attenti. Buon lavoro".