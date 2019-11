Camera: domani inaugurazione esposizione 'La Vucciria' di Guttuso (2)

(Adnkronos) - Per l’occasione, nella stessa Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio sarà possibile ammirare altri due dipinti dell’artista siciliano: “Il Cristo deriso” (olio su tavola, 1938) e “Carro siciliano e carrettieri” (tecnica mista su carta intelata, 1946). Entrambe le opere sono di proprietà della Camera dei deputati. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 18,15. Ingresso libero da piazza del Parlamento 25, ogni 45 minuti fino alle ore 17,30. Domenica 1 dicembre 2019 e domenica 12 gennaio 2020, in occasione della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”, l’esposizione della “Vucciria” sarà compresa nella visita del palazzo. Ingresso principale di Palazzo Montecitorio dalle ore 10.30 alle 16.00. Ultimo ingresso ore 15.30. Necessaria la prenotazione online sul sito della Camera www.camera.it L'inaugurazione di domani sarà trasmessa in diretta webtv.