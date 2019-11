Camera: domani inaugurazione esposizione 'La Vucciria' di Guttuso

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Domani, alle 16, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, si svolge l'inaugurazione dell'esposizione de "La Vucciria" di Renato Guttuso. Partecipa il presidente della Camera, Roberto Fico. Intervengono Raffaele Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia, Fabrizio Micari, rettore Università degli studi di Palermo, Paolo Inglese, direttore Sistema museale Università degli studi di Palermo, Marco Carapezza, vicepresidente degli Archivi Guttuso e Alberto Rossetti, presidente Civita mostre e musei.

La grandiosa e famosissima opera d’arte (tre metri per tre metri, realizzata nel 1974) viene esposta a Montecitorio -spiega un comunicato- prima di tornare nel luogo ove normalmente è conservata per volontà dello stesso Guttuso, cioè la sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo, Palazzo Chiaramonte Steri, noto anche come Steri.