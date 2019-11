Mediaset: fonti, segnali contrastanti, da Vivendi sì a soluzione**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "In questi giorni Vivendi ha ricevuto segnali molto contrastanti da Mediaset sulla volontà di raggiungere un accordo. Vivendi è ed è sempre stata disponibile in buona fede a trovare una soluzione condivisa". Lo afferma una fonte vicina al dossier relativo al tentativo di accordo tra Cologno e il socio francese che le parti stanno ancora cercando dopo aver ottenuto venerdì scorso dal Tribunale di Milano un'altra settimana di proroga sul giudizio, seguirò all'esposto della stessa Vivendi sullo statuto della newco Mfe. Secondo la fonte Vivendi "spera ancora che Mediaset farà una proposta equilibrata sulla vendita delle azioni di Vivendi e con garanzie per il pieno rispetto dei diritti degli azionisti di minoranza e i principi di base di corporate governance".