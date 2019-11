Istat: Confcommercio, 'dibattito su manovra non ha giovato, pesa clima incertezza'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il dibattito sulla Legge di Bilancio probabilmente non ha giovato al clima di fiducia di famiglie e imprese, quest’ultimo stabile su livelli storicamente esigui, il primo in forte ribasso e tornato ai livelli di un paio di anni fa. Mettendo a sistema i dati congiunturali sul sentiment degli operatori con le grandezze di reddito, consumo e ricchezza, appare evidente la fragilità delle prospettive dell’economia italiana. La prolungata assenza di crescita potrebbe pesare sulle decisioni di investimento e di consumo anche per il prossimo futuro, frenando le già deboli possibilità di ripresa". E’ il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio sui dati Istat di oggi.

"In questo contesto anche le imprese non sembrano aspettarsi miglioramenti a breve. Irrilevante il recupero registrato presso gli imprenditori delle aziende di più ridotte dimensioni", aggiunge Confcommercio.