Manovra: Castelli, 'con Anci grande lavoro insieme'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Sono molto contenta per l’apprezzamento di Anci rispetto al grande lavoro che stiamo facendo insieme, soprattutto per il potenziamento degli investimenti, con la norma Spagna-Fraccaro che diventa strutturale, l’accorpamento dei tributi minori e sul tema delle semplificazioni. Siamo a lavoro per migliorare la Manovra sui temi del Fondo di garanzia dei crediti commerciali, sul fondo crediti di dubbia esigibilità e sulla ristrutturazione dei debiti per per i Comuni". Lo ha detto, a margine dell’incontro con l’Anci a Palazzo Chigi, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"Il dialogo con i Comuni proseguirà con altri tavoli nei prossimi giorni. La buona salute dei Comuni è fondamentale - rimarca il viceministro - per la vita dei cittadini”.