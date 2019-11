Ue: Fiano in aula, 'complimenti a Gentiloni nuovo commissario Economia'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Vorrei complimentarmi per il voto di fiducia con cui il Parlamento europeo ha approvato l'istituzione della nuova commissione ed in particolare vorrei complimentarmi, mi auguro a nome di tutta l'aula, per il nuovo commissario all'Economia, il nostro collega Paolo Gentiloni, presidente del Pd, al quale auguriamo buon lavoro. Siamo sicuri che ci rappresenterà con grandissimo valore in Europa e nel mondo". Lo ha detto Emanuele Fiano del Pd in aula alla Camera.