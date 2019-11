Istat: Confesercenti, calo fiducia consumatori è segnale negativo per consumi (2)

(Adnkronos) - "D’altra parte - scrive ancora Confesercenti - diversi capitoli di spesa delle famiglie sono già entrati in quasi recessione: alimentare, abbigliamento e auto sono infatti al centro della crisi dei consumi, con la sola spesa turistica che, insieme ad altre poche voci, continua - con l’aiuto degli stranieri - a dare una spinta significativa. Per quanto riguarda le imprese, invece, sembrerebbero prevalere sentimenti di attesa riguardo al futuro e alle misure che il governo saprà mettere in campo".

"Nonostante lo stop agli aumenti Iva abbia dato un po’ di ossigeno alle imprese – afferma la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise – le famiglie italiane respirano un clima di forte preoccupazione, alimentato purtroppo anche dalle infinite discussioni che hanno accompagnato la manovra del governo, un segnale certamente non positivo anche in vista dell’arrivo del Natale. La legge di bilancio sembra faticare a dare il senso di una strategia complessiva forte e volta alla ripresa: lo dimostra l’enorme mole di emendamenti presentati dalla stessa maggioranza. Una volta neutralizzate le clausole di salvaguardia, ora è imprescindibile concentrarsi su poche azioni incisive per rendere significativi gli interventi di rilancio. Abbiamo davanti un Paese sempre più affossato nell’incertezza, serve uno sforzo comune per cambiare passo", conclude De Luise.