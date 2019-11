Manovra: Decaro, 'ottenute più risorse per Comuni' (2)

(Adnkronos) - Tra le richieste inevase del governo, indica Decaro, "avevamo chiesto di neutralizzare completamente il fondo crediti di dubbia esigibilità, che aumenta di una percentuale anche per il 2020, e avevamo chiesto di recuperare quei 564 milioni di euro come era già successo alle province e alle città metropolitane, che, terminato il taglio del dl 76, avevano ritrovato le risorse. Purtroppo abbiamo capito che lo spazio è molto stretto per evitare l'aumento dell'Iva, però qualcosa siamo riusciti a ottenere e onestamente sono risorse in più che mettiamo a disposizione dei cittadini, è una manovra in chiaroscuro per noi".

La norma sui 100 milioni di oggi "viene inserita in manovra, così come abbiamo chiesto di inserire in manovra anche la progressione del recupero dei 564 milioni dei prossimi anni".