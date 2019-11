Venezia: Costa, 'recuperati altri 47,4 mln per marginamenti'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Compattando e sistemando un po’ meglio il bilancio del ministero dell’Ambiente per l’anno corrente, ho recuperato altri 47,4 milioni da destinare sempre ai marginamenti di Venezia di cui circa 10 li abbiamo già dati alla regione Veneto e circa 37 li mettiamo a disposizione". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul tavolo del 'Comitatone' per Venezia di ieri, a margine dell'appuntamento organizzato oggi a Roma per i 25 anni di Sogesid.

"Io ho già messo sul piatto, per terminare le bonifiche di porto Marghera, 72 milioni di euro - ricorda Costa - Ho già scritto materialmente alla regione Veneto e all'autorità portuale per raccogliere la loro disponibilità all’atto amministrativo e se la bozza va bene trasferirò le risorse".