Governo: Pd, 'proposte Zingaretti per semplificazione'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Con il piano 'Italia Semplice' proposto dal segretario Zingaretti, il Pd investe su una nuova stagione per le politiche di ammodernamento delle infrastrutture e per la tutela del territorio. E’ questa la più importante sfida che, a partire dal Partito Democratico, può diventare obiettivo di governo per uscire fuori dalla logica emergenziale, dalle deroghe e dalle strutture di missione che sono limitate ad approcci di corto respiro". Lo dice Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd.

"Serve quindi una nuova classe dirigente di capaci, di competenze, di tecnici che possano mettersi al servizio dell’amministrazione centrale dello Stato ma in particolare degli enti territoriali di governo, una semplificazione normativa che sciolga quei lacci e lacciuoli che hanno imbrigliato, con un illogico affastellamento normativo, le competenze degli enti di programmazione e di governo in materia di infrastrutture e di difesa del suolo, oltre ad una riforma della giustizia amministrativa”.