Inps: Contact Center sospeso da 29 novembre a 2 dicembre per adeguamento/Rpt

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Il servizio di Contact Center dell'Inps sarà sospeso dalle ore 14 di venerdì 29 novembre alle ore 10 di lunedì 2 dicembre. Lo comunica l'istituto di **previdenza** in una nota, spiegando come "la sospensione sia dovuta alla necessità di procedere ad attività di adeguamento non più procrastinabili".

L’Inps, si legge ancora nella nota, "si scusa per il disagio provocato da queste attività, che permetteranno di rendere meglio accessibili e più celeri i servizi offerti attraverso il Contact Center, che risponde ai numeri telefonici 803.164 (da telefono fisso) e 06.164.164 (da telefono cellulare)".