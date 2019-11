Camera: oggi alle 15 Question time con De Micheli, Guerini, Di Maio, Franceschini (2)

(Adnkronos) - Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponderà a interrogazioni sulle iniziative a tutela del diritto alla difesa e ad un equo processo del concittadino Enrico Forti, detenuto in carcere negli Stati Uniti; sulle iniziative in merito alle relazioni commerciali con la Cina, anche alla luce della recente partecipazione del ministro alla seconda edizione del China international import expo di Shanghai; sulle iniziative a difesa degli interessi nazionali in relazione alle dinamiche dei rapporti diplomatici e commerciali con la Cina.

Il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a “sbloccare” investimenti relativi alla cultura e al turismo stanziati nella scorsa legislatura; sulle iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche dell'Appennino tosco-emiliano, in particolare attraverso la promozione della Via Matildica del Volto Santo; sugli intendimenti in merito alla valorizzazione degli aspetti turistici, paesaggistici, culturali e artistici delle città e dei territori nei quali si svolgeranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.