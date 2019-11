Camera: Fico, 'politica non è proclami e slogan ma realizzare giustizia sociale'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ricordare Calamandrei oggi significa richiamare il legislatore e la politica alla loro funzioni primarie. Che non consistono nella formulazione di proclami, slogan, annunci, e altre vuote semplificazioni comunicative. Ma sono quelle di attuare in modo concreto la Costituzione, adottando con realismo e senso di responsabilità provvedimenti e misure concrete per garantire i diritti e le libertà previsti dalla Carta, attuando giustizia sociale ed eguaglianza sostanziale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, introducendo a Montecitorio il convegno per la Presentazione della riedizione delle Opere giuridiche di Piero Calamandrei, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"E per fare ciò –come ci insegna Calamandrei– non basta scrivere le norme -ha aggiunto il presidente della Camera- ma occorre creare le condizioni anche economiche e culturali perché esse abbiano attuazione effettiva. Ogni cambiamento non può passare da mere enunciazioni programmatiche e nemmeno dalle leggi se non è accompagnato da un mutamento profondo nel sistema sociale e nella mentalità, a partire dai più giovani e quindi dalla scuola. È una lezione di cui abbiamo più che mai bisogno oggi".