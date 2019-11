Manovra: Decaro, 'governo non metta mani in tasche Comuni'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Noi veniamo in pace, abbiamo apprezzato alcuni interventi in manovra e dl fiscale ma non vogliamo che il governo metta le mani nelle tasche dei Comuni, altrimenti siamo costretti a mettere le mani nelle tasche dei cittadini o a ridurre i servizi”. Lo dice il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, arrivando a Palazzo Chigi per l'incontro con il premier Giuseppe Conte e l'associazione che raccoglie i comuni italiani sulla legge di bilancio.

"Siamo qui per garantire il futuro delle nostre comunità - aggiunge il numero uno dell'Anci - le risorse che sono nostre non vogliamo vengano toccate".