Migranti: naufragio Lampedusa, sommozzatori per ricerca salme in fondo al mare

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - A partire da venerdì un gruppo di sommozzatori della Guardia costiera saranno impegnati a Lampedusa nella ricerca delle salme rimaste in fondo al mare dopo il naufragio di sabato scorso. Al momento sono cinque le salme recuperate, tutte donne, e almeno 15 le persone disperse. Intanto questa mattina due motovedette della Guardia costiera hanno raggiunto il luogo de naufragio e vi resteranno fino alle 20 per proseguire le ricerche dei dispersi. Impegnato anche un velivolo di Frontex. Le ricerche via mare e via terra di ieri, spiegano dalla Procura di Agrigento, si sono concluse "con esito negativo".