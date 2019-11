Manovra: Stefano, 'verso soluzione governo per plastic e sugar tax'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Credo che il governo seguirà una propria soluzione su plastic e sugar tax e sulla tassa sulle auto aziendali, che sarà in linea con le proposte dei senatori del Pd. Si va verso una sforbiciata importante dell’impatto in termini di risorse in entrata e verso un'accentuazione netta dei benefici di chi già produce in modo ecologico come pure verso le auto elettriche, così come auspicato dagli emendamenti Pd". Lo afferma il senatore Pd Dario Stefano, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama, e relatore di maggioranza alla legge di bilancio.

"Sarà una manovra di bilancio -aggiunge- in profonda discontinuità con il passato recente, e che il segno del Pd sia particolarmente rilevante in tutti i provvedimenti".