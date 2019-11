Messina: piove al Museo, M5S 'Beni culturali abbandonati, Musumeci nomini assessore'

Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Opere d'arte al fianco di pozzanghere d'acqua. E' quanto accade al Museo di Messina dove la pioggia si è infiltrata dalle coperture. "Siamo disgustati nel vedere capolavori d’inestimabile valore a mollo - affermano i deputati del M5S all'Ars Antonio De Luca e Valentina Zafarana - ma non meravigliati dell’accaduto perché si tratta dell’ennesimo disastro annunciato". Il M5S ha annunciato che domani sarà depositata un’interrogazione all’Ars per chiedere chiarimenti al governo regionale.

"Il fatto è gravissimo e chiama direttamente in causa il presidente della Regione che da una parte esalta la storia e l’arte della nostra splendida terra, dall’altra non ha ancora ritenuto necessario nominare un assessore regionale che si occupi proprio dei beni culturali - aggiungono - Messina rappresenta solo la punta di un iceberg. Il mondo dei beni culturali in Sicilia è un settore abbandonato a se stesso. Questo perché innanzi tutto manca l’assessore che faccia da soggetto di riferimento. Musumeci lo nomini subito o dovrà continuare a rispondere degli eventuali danni ai beni custoditi nei musei e nei tanti siti di interesse in Sicilia".