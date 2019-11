Sardine: Vicenza, assessore e commercianti, non manifestate il 7 dicembre

Vicenza, 26 nov. (Adnkronos) - L'assessore alle attività produttive di Vicenza Silvio Giovine e il tavolo delle associazioni del centro storico chiedono ai rappresentanti delle “sardine” di non manifestare in piazza dei Signori sabato 7 dicembre, giorno nel quale sono state da tempo organizzate manifestazioni natalizie importanti per rivitalizzare il cuore, anche commerciale, della città.

“Il Natale – dichiara l'assessore Silvio Giovine - viene atteso tutto l’anno da cittadini e commercianti, famiglie e bambini. Sabato 7 tutte le piazze del centro storico saranno interessate da iniziative, oltre ad essere previste le inaugurazioni dei mercatini di Natale e della pista di pattinaggio. Nella mia vita ho organizzato diverse manifestazioni partendo però sempre dal rispetto dei cittadini, quel rispetto che da amministratore vorrei registrare anche in chi oggi sembra ignorare quanto importanti siano per i nostri commercianti i week end prenatalizi, ed in particolare quelli in cui tante persone si sono prodigate per creare occasioni di richiamo e di festa" .