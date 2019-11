Pd: assemblea Base riformista a Milano, Franceschini e Orlando tra gli ospiti

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Chi ha paura di un Partito Democratico aperto e plurale? Come rilanciare un Pd che guardi al futuro e non al passato, capace di essere la casa di tutti i riformisti, che parli di crescita, nuovi diritti e nuove opportunità e non solo di critica al capitalismo? Sono alcune delle domande che domineranno la seconda Assemblea Nazionale di Base Riformista, in programma a Milano il prossimo venerdì e sabato (29 e 30 novembre)". Si legge in una nota.

"L’area liberal e riformista del Pd, guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, che riunisce la maggioranza dei parlamentari dem e che si è ormai strutturata su tutto il territorio nazionale, lancerà da Milano la sua amichevole sfida a Zingaretti: 'Noi ci siamo, scommettiamo sul Pd e vogliamo dare una mano, ma la sfida ai sovranisti e a Salvini deve essere giocata da un Pd fedele a se stesso: una grande comunità politica dove tutti i progressisti si possano sentire a casa, dove non venga abbandonata la vocazione maggioritaria e dunque la sfida per il governo, dove i temi dello sviluppo economico, dei nuovi diritti civili e della riduzione della pressione fiscale siano sempre al centro delle nostre battaglie'".