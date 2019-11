Wanbao-Acc: D'Incà, 'non può chiudere, lo dirò ad ambasciatore cinese'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Ho parlato in videoconferenza con i lavoratori della Wanbao di Borgo Valbelluna. È l’unica fabbrica in Europa a produrre un particolare tipo di compressori e non può chiudere i battenti lasciando senza lavoro 290 persone. Giovedì lo dirò anche all’ambasciatore cinese in Italia". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, annunciando l'incontro con l'ambasciatore.