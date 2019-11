Rifiuti: Marcorè, ‘a Roma questione annosa, servono umiltà e coraggio’

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Quella dei rifiuti a Roma "è una questione annosa che si ripropone, evidentemente bisogna mettere d’accordo tutti quelli che con i rifiuti hanno a che fare, anche in termini di interesse economico, perché quando le cose non vanno come dovrebbero è sempre perché qualcuno non ha ottenuto la fetta che avrebbe voluto ottenere e si vuole fare ostruzionismo. Roma è una città bellissima ma complicata da gestire e ci vuole umiltà quando si propone di governarla". Così Neri Marcorè a margine della consegna del premio ‘Vivere a spreco zero’, oggi al ministero dell’Ambiente.

"Di volta in volta i politici dicono ‘ora risolviamo tutto’: io preferirei, da parte di chi si candida, più umiltà e l’impegno di tutti. Sono più di 25 anni che vivo a Roma e sento sempre promesse che puntualmente finiscono per non essere realizzate, ma perché oggettivamente è una città difficile da gestire. Ci vuole umiltà e anche il coraggio di andare a calpestare dei poteri forti anche con il supporto dee altre istituzioni", conclude Marcorè.