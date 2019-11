Sicilia: metà Giovani Dem passa a Italia Viva, 'stanchi delle correnti' (2)

(Adnkronos) - "Penso che il Pd in Sicilia non sia mai nato - aggiunge Francesco Alloro, ex segretario di Enna - rimasto schiacciato su micro posizioni di rendita in cui si preferisce far morire Sansone con tutti i filistei. Purtroppo neanche la giovanile è riuscita ad essere all'avanguardia, spesso perché frenata nei territori e nelle singole realtà. Italia Viva rappresenta la possibilità di essere nuova classe dirigente e di fare azione politica". Alloro torna sul concetto di 'centro', conteso fra Pd e Italia Viva e centrodestra. "Io - dice - non sono una persona di centro e non rinuncio all'idea di non esserlo. Sono uno che ha la passione per la politica e pensa che fare politica nel Pd, soprattutto nella mia provincia, sia impossibile. Italia Viva è una strada nuova".

"Siamo cresciuti nel Pd e questa non è stata una scelta facile per nessuno di noi - sottolinea Tiziano Spada, ex segretario provinciale di Siracusa - Abbiamo deciso di continuare sulla strada che avevamo costruito nel Partito democratico e che adesso rivediamo in Italia Viva".