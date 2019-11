Sicilia: metà Giovani Dem passa a Italia Viva, 'stanchi delle correnti'

Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Ad averli allontanati dal Pd sono state soprattutto "le dinamiche correntizie", l'attenzione sempre maggiore all'interno del partito "non alle idee o alle proposte ma alle persone che le sostenevano". E' per questo che una parte dei Giovani Democratici - circa il 50% - questa mattina, nella sala stampa dell'Ars, hanno deciso di ufficializzare il loro passaggio ad Italia Viva. A sostenerli i quattro deputati regionali passati a Italia Viva: Nicola D'Agostino, Edy Tamajo, Luca Sammartino e Giovanni Cafeo.

"Il Partito democratico in un momento di difficoltà ha deciso di chiudersi in se stesso e di puntare sul ritorno al passato - afferma ormai l'ex segretario dei GD Prospero Crimi - Italia viva è una novità che offre la possibilità a chi si sentiva in difficoltà nel Pd di ritrovarsi in un mondo meno frastagliato da correnti e con la possibilità di poterci esprimere. Le direzioni del Pd ormai erano diventate delle conte, non si misuravano più concetti e idee ma le persone che le sostenevano. Oggi - continua - c'è un'altra strada da poter percorrere".