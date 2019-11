Spazio: ministeriale Esa scalda motori, a Siviglia forte delegazione italiana (2)

(Adnkronos) - Il settore spaziale, rimarca ancora l'Agenzia Spaziale Italiana, "rappresenta un investimento per il futuro capace di migliorare la vita quotidiana sulla Terra con i suoi innumerevoli benefici per la società nel suo complesso".

Le aziende, l’università e la ricerca italiana guidate dall’Asi "hanno raggiunto un’elevata capacità ed eccellenza nel settore, in grado di mettere in campo risposte tecnologiche in tutte le aree di sviluppo spaziale: Scienza, Esplorazione, Osservazione della Terra, Lanciatori, Sicurezza e controllo dallo spazio, Telecomunicazioni e Navigazione e nuove tecnologie".