Mafia: a Fico il Premio Borsellino 2019 (2)

(Adnkronos) - "E da quel momento in poi -ha proseguito il presidente della Camera- dentro di me ho sempre cercato di affermare con le azioni che facevo, con la mia vita normale, questi principi. Sono orgoglioso che oggi lo possa fare, e non lo avrei mai pensato nella mia vita, da presidente della Camera e affermare questi valori, quelli costituzionali, cercare di portarli ovunque io vada nelle scuole e sapere che oggi qui deve regnare un esempio in linea con le Istituzioni, con la nostra Repubblica, con il dettato costituzionale".

"A Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tutti gli uomini che come loro hanno dato la vita e a coloro che ogni giorno lavorano -ha concluso Fico- va il mio riconoscimento da presidente della Camera e da parte di tutta la Camera. Non ci fermeremo e non mi fermerò mai"