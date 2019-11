"Non dovevi dirlo", Eva Henger contro la figlia

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Eva Henger furiosa con Mercedesz. "Mi dissocio completamente da quello che è successo ieri, l'ho trovato di cattivo gusto" ha detto in una storia su Instagram, commentando la rivelazione della figlia a proposito del padre biologico nel programma 'Live -Non è la D'Urso. "Riccardo Schicchi è stato un papà esemplare, ha chiesto solo che non si dicesse mai pubblicamente che lui non è il padre biologico di Mercedesz. Era felice di essere suo padre, non voleva essere derubato del suo ruolo". "Se lo avesse saputo, lui sarebbe morto una seconda volta. Lo sapevano in tanti, non solo quattro persone, perché lei portava il cognome del padre biologico". "Se avesse voluto avrebbe potuto non parlarne, nessuno gli ha puntato la pistola alla testa. E' andata contro l'ultima volontà di suo papà defunto. Mercedesz non avrebbe dovuto prestarsi a questo gioco. Sei caduta proprio in basso".