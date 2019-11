Ue: Conte, 'cruciale nuova fase nel segno di crescita e nodo migranti'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Con il primo ministro greco Mitsotakis "abbiamo una condivisione di interessi su priorità come la migrazione e l’impulso europeo alla crescita, al lavoro e agli investimenti nel settore ambientale". Gli sforzi in queste direttrici devono "avvenire in tempi rapidi per contribuire alla prima cruciale fase della Commissione von der Leyen. Una fase in cui è essenziale, per i cittadini dei nostri Paesi, che l’Europa dia un segnale concreto a favore di investimenti a sostegno della crescita, del lavoro, dell’ambiente e dell’economia circolare e a favore di una gestione europea dei flussi migratori incentrata sulla redistribuzione e sui rimpatri, entrambi pilastri di un 'governo' europeo strutturale, anziché emergenziale, di un fenomeno globale come quello migratorio". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite alle firme dei memorandum tra Italia e Grecia.