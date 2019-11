Fca: sindacalista francese Psa, 'due sposi in buona salute, ottimisti su fusione'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "I due sposi", Fca e Psa, "sono in buona salute. Restiamo ottimisti" sui benefici che porterà questa fusione tra i due gruppi automobilistici. Così all'Adnkronos il segretario generale del comitato di raggruppamento mondo di Psa per Force Ouvrière, Patrick Michel, al termine del Comitato europeo sindacale che ha approvato il progetto.

"Psa - sottolinea - ci ha dimostrato che a livello di business, sia per quanto riguarda i mercati (Usa, Asia e Europa) che a livello dei marchi i due gruppi erano complementari. Ma non solo ci ha dimostrato che anche per quanto riguarda le fabbriche e gli uffici studi i due gruppi erano complementari". I due gruppi, aggiunge Michel, "sono sani. Dopo la ristrutturazione del 2013 Psa sta registrando ottime performance economiche e anche Fca sta bene. Insomma sono due sposi in buona salute".

"Il mio auspicio è che in Europa e dai due lati dell'atlantico è che le cose siano fatte per il meglio affinché questo matrimonio sia benefico per i dipendenti dei due gruppi", spiega Michel.