Sardine: Meloni, 'rispetto la piazza ma li ha portati Prodi'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Sulle 'sardine' ci dicono quanto sono bravi, pacifici: io ho letto il manifesto delle 'sardine", dicono "'non avete diritto ad avere qualcuno che vi stia ad ascoltare, dovete avere paura'. Paura di chi? Io devo avere paura? Di cosa? Io non ho diritto di avere qualcuno che mi stia ad ascoltare? Il punto è se sono convincente. Se non sei convincente non puoi far star zitto qualcun altro, devi essere convincente tu". Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'L'Aria che tira' su La7.

"Quando ho portato trentamila persone in piazza davanti a Montecitorio di lunedì mattina -ha aggiunto la leader di Fdi- quelli del Pd mi hanno detto sono i parrucchieri che sono chiusi, mi hanno detto che ero eversiva perchè portavo la gente in piazza. Io ho sempre avuto rispetto", ma, ha detto ancora Meloni riferendosi alle 'sardine', "li ha portati Prodi che fa politica pure lui, non stiamo a giocare, è gente del Partito democratico. A me piacciono tantissimo le manifestazioni di piazza, perchè ho rispetto per la mobilitazione, però non mi venite a dire che se io porto in piazza trentamila persone di lunedì mattina sono truppe cammellate e se li porta la sinistra in piazza a Bologna sono spontanei".