Sicilia: 6 mln per bando formazione-imprese, 25% formati dovrà essere assunto (2)

(Adnkronos) - Non più solo corsi tradizionali per la formazione ma "nuovi obiettivi e nuovi paradigmi che vedono insieme enti di formazione e imprese su progetti formativi da entrambi condivisi e curvati sulle esigenze di innovazione e di reclutamento delle imprese". Finito il periodo di formazione, almeno il 25% dei formati - il 40% per le grandi imprese - dovrà essere assunto dalle aziende. Previsti almeno 50 interventi sui gruppi di imprese "ma - evidenzia Lagalla - è chiaro che se la risposta sarà positiva potremo anche implementare con ulteriori risorse a partire dall'anno prossimo con una nuova finestra".

"Il nostro governo sta passando dalle parole ai fatti e sono convinto che nello spazio di qualche anno troveremo risultati concreti - ha aggiunto il presidente Musumeci - Vogliamo far tornare a parlare l'impresa con il mondo educativo, rivedere il sistema formativo, creare abilità professionali che siano richieste dal mercato. E questo che dobbiamo fare se vogliamo preparare un mondo del lavoro che non sia condannato alle aree di parcheggio". Gli enti di formazione, ha aggiunto, "per il governo Musumeci non sono il fine, ma uno strumento. Il fine sono i nostri giovani".